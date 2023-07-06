Реклама
Новости

Таисса Фармига в роли католической послушницы в трейлере «Проклятия монахини 2»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:05

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» — продолжения франшизы «Заклятие», снятое режиссером Майклом Чавесом («Проклятие плачущей», «Заклятие 3: По воле дьявола»).

Фильм выйдет на экраны кинотеатров 8 сентября. Он расскажет о девушке по имени Ирэн, которая столкнулась с демоном в католической школе во Франции. Позднее, когда Ирэн стала монахиней, темный дух вновь отыскал ее.

Главную роль в картине сыграла Таисса Фармига («Американская история ужасов», «Позолоченный век»). Ее партнерами по проекту стали Джонас Блокет, Сторм Рейд, Анна Попплвелл и Бонни Ааронс.

Сценарий ленты написали Иэн Голдберг, Ричард Нейнг и Акела Купер. В основу легла история, созданная Купером с использованием персонажей, которых прдумали Джеймс Ван и Гэри Доберман.

Хоррор спродюсировали Питер Сафран и Джеймс Ван, а также их компании Safran Company и Atomic Monster. Исполнительными продюсерами «Проклятие монахини 2» стали Доберман, Ричард Бренер, Дэйв Нойштадтер, Виктория Палмери, Майкл Клир, Джаджсон Скотт и Майкл Полэр.

Тристан Найби выступил оператором фильмы, Стефан Крессенд стал художником-постановщиком, Грегори Плоткин — режиссером монтажа, Софи А. Леклерк — продюсером визуальных эффектов, Аньес Безье — художником по костюмам, Марко Бельтрами — композитором.

расскажите друзьям
люди
Джеймс ВанПитер СафранГрегори Плоткин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»