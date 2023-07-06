Таисса Фармига в роли католической послушницы в трейлере «Проклятия монахини 2»

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» — продолжения франшизы «Заклятие», снятое режиссером Майклом Чавесом («Проклятие плачущей», «Заклятие 3: По воле дьявола»).
Фильм выйдет на экраны кинотеатров 8 сентября. Он расскажет о девушке по имени Ирэн, которая столкнулась с демоном в католической школе во Франции. Позднее, когда Ирэн стала монахиней, темный дух вновь отыскал ее.
Главную роль в картине сыграла Таисса Фармига («Американская история ужасов», «Позолоченный век»). Ее партнерами по проекту стали Джонас Блокет, Сторм Рейд, Анна Попплвелл и Бонни Ааронс.
Сценарий ленты написали Иэн Голдберг, Ричард Нейнг и Акела Купер. В основу легла история, созданная Купером с использованием персонажей, которых прдумали Джеймс Ван и Гэри Доберман.
Хоррор спродюсировали Питер Сафран и Джеймс Ван, а также их компании Safran Company и Atomic Monster. Исполнительными продюсерами «Проклятие монахини 2» стали Доберман, Ричард Бренер, Дэйв Нойштадтер, Виктория Палмери, Майкл Клир, Джаджсон Скотт и Майкл Полэр.
Тристан Найби выступил оператором фильмы, Стефан Крессенд стал художником-постановщиком, Грегори Плоткин — режиссером монтажа, Софи А. Леклерк — продюсером визуальных эффектов, Аньес Безье — художником по костюмам, Марко Бельтрами — композитором.