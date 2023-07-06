«Санктъ-Петербургъ Опера» откроет 37-й сезон на сцене Театра музыкальной комедии

«Санктъ-Петербургъ Опера» откроет 37-й сезон на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии на Итальянской улице. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Труппа вернется из отпуска уже в августе и, несмотря на ремонт на собственной сцене, покажет гала-концерты с участием ведущих солистов и лучшие постановки. Среди них будут «Норма» Беллини, «Паяцы» Леонкавалло, «Риголетто» Верди и «Иван Грозный» Бизе.
Мероприятия пройдут с 4 по 25 августа. В их преддверии в сообществе «Санктъ-Петербургъ Опера» в соцсети «ВКонтакте» появится вертикальный мини-сериал об истории здания театра на Галерной — особняка барона фон Дервиза.
«Я хочу поблагодарить зрителей за дружбу, верность и преданность нашему театру. Мы это очень ценим и ждем вас в новом сезоне, который откроется в этом году необычно. <…> У нас сейчас идут масштабные ремонтно-реставрационные работы. Это важнейшая деятельность, ориентированная на сохранение культурных ценностей. И мы не встаем на паузу, а начинаем наш сезон на месяц раньше привычного», — рассказал худрук театра Юрий Александров.
Показы «Нормы пройдут на Итальянской улице 4 и 5 августа. «Летучую мышь» Штрауса представят 9 и 10 августа. «Ивана Грозного покажут 12 и 13 августа, а «Паяцев» — 16 и 17 августа. Также в программе — «Риголетто» 19 и 20 августа и «Корневильские колокола» 23 и 24 августа.
Кроме того, 6 августа в Театре музыкальной комедии состоится гала-концерт звезд «Санктъ-Петербургъ Опера», 11 августа там пройдет гала-концерт «Viva Штраус!». 18 и 25 августа зрителям также покажут »«Шедевры мировой классики».