«Санктъ-Петербургъ Опера» откроет 37-й сезон на сцене Театра музыкальной комедии

«Я хочу поблагодарить зрителей за дружбу, верность и преданность нашему театру. Мы это очень ценим и ждем вас в новом сезоне, который откроется в этом году необычно. <…> У нас сейчас идут масштабные ремонтно-реставрационные работы. Это важнейшая деятельность, ориентированная на сохранение культурных ценностей. И мы не встаем на паузу, а начинаем наш сезон на месяц раньше привычного», — рассказал худрук театра Юрий Александров.