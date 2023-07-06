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Смотрим дебютный трейлер байопика о Бобе Марли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:58

Paramount Pictures опубликовала тизер-трейлер байопика о легенде регги Бобе Марли. Главную роль сыграл британский актер Кингсли Бен-Адир, а картину снял Рейнальдо Маркус Грин.

Фильм называется «Боб Марли: Одна любовь». Зрители мельком видят разные периоды из жизни Марли в трейлере, начиная с его жизни на Ямайке и заканчивая его восхождением к всемирной славе. Также там есть кадры покушения на Марли.

Бен-Адир играет Марли вместе с Лашаной Линч, которая играет его жену Риту Марли. Сын Марли Зигги поддерживал создателей фильма: «Я здесь как продюсер этого фильма, но также и как хранитель невероятного наследия моего отца. <…> Это послание единства и любви актуально как никогда».

Съемки проходили на Ямайке в местах, где Боб Марли гулял, играл в футбол и создавал музыку.

Премьера байопика в кинотеатрах — 12 января 2024 года.

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