Смотрим дебютный трейлер байопика о Бобе Марли

Бен-Адир играет Марли вместе с Лашаной Линч, которая играет его жену Риту Марли. Сын Марли Зигги поддерживал создателей фильма: «Я здесь как продюсер этого фильма, но также и как хранитель невероятного наследия моего отца. <…> Это послание единства и любви актуально как никогда».