В ДК «Рассвет» прозвучат композиции Стива Райха, Пола Лански и Дэвида Лэнга

12 июля в московском ДК «Рассвет» прозвучит современная академическая музыка, написанная для перкуссионных инструментов. Организаторы — фестиваль актуальной музыки Sound Up и ансамбль Percarus Group. Их представители поделились с нами подробностями.
В программе — иконические партитуры «Drumming» и «Clapping Music» изобретателя репетитивного минимализма Стива Райха, кантата для ударных «Threads» пионера компьютерной музыки Пола Лански и российская премьера пьесы «The So-Called Laws of Nature» «поэта простоты» Дэвида Лэнга.
Произведения исполнят участники объединения Percarus Group, основанного артистами ГАСО им. Е.Ф.Светланова Владимиром Тереховым и Михаилом Путковым. На их счету десятки российских премьер, а среди творческих партнеров — исполнительница на маримбе Кэйко Абэ и руководитель отдела перкуссии Страсбургской консерватории, вибрафонист Эммануэль Сежурне.