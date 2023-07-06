В ДК «Рассвет» прозвучат композиции Стива Райха, Пола Лански и Дэвида Лэнга

Произведения исполнят участники объединения Percarus Group, основанного артистами ГАСО им. Е.Ф.Светланова Владимиром Тереховым и Михаилом Путковым. На их счету десятки российских премьер, а среди творческих партнеров — исполнительница на маримбе Кэйко Абэ и руководитель отдела перкуссии Страсбургской консерватории, вибрафонист Эммануэль Сежурне.