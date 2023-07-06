В музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет театральный фестиваль «Толстой», посвященный «Анне Карениной»

В этом году на фестивале «Толстой» впервые появилась кинопрограмма. Там покажут «Любовь» Эдмунда Гулдинга, «Анну Каренину» с Вивьен Ли, «Анну Каренину» Джо Райта с Кирой Найтли и фильм-балет «Анна Каренина» с Майей Плисецкой. Кинокритик Евгений Майзель представит картину «Женщина, которая ушла» режиссера Лава Диаса.