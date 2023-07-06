В музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет театральный фестиваль «Толстой», посвященный «Анне Карениной»

С 7 по 9 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоится VII Театральный фестиваль «Толстой». Тема этого года — роман «Анна Каренина», рассказали «Афише Daily» организаторы.
Впервые в фестивале участвуют артисты Большого театра. 8 и 9 июля они покажут балет «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера на открытом воздухе. На сцену выйдет премьер, заслуженный артист России Александр Волчков, ведущая солистка Кристина Кретова, первый солист Александр Водопетов и другие.
Театральную программу 2023 года составит спектакль-променад «Горькая редька» Михаила Плутахина — о 70-х годах XIX века, когда была написана «Анна Каренина», «Муравейное братство» Алины Насибуллиной — о путешествии в страну детства, «Мара» Альбины Вахитовой — о взаимодействии современного танца с другими медиумами.
В этом году на фестивале «Толстой» впервые появилась кинопрограмма. Там покажут «Любовь» Эдмунда Гулдинга, «Анну Каренину» с Вивьен Ли, «Анну Каренину» Джо Райта с Кирой Найтли и фильм-балет «Анна Каренина» с Майей Плисецкой. Кинокритик Евгений Майзель представит картину «Женщина, которая ушла» режиссера Лава Диаса.
Куратором образовательной программы стала ведущая, праправнучка Льва Николаевича Фекла Толстая. Программа состоит из лекций, посвященных роману «Анна Каренина», которые прочтет критик и писатель Павел Басинский, литературовед и писатель Дарья Еремеева, а также Галина Федосеева — старший научный сотрудник музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна». Также частью образовательной программы фестиваля станут интерактивные игры с артистом Александром Синяковичем и иллюстратором Екатериной Гущиной.