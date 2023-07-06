В Москве стартовал фестиваль документального контента стриминговых платформ

С 6 по 9 июля в московском парке Горького пройдет первый фестиваль документального контента онлайн-кинотеатров Original+Doc. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
В рамках конкурсной программы Kino1TV представит на фесте ленту «Алексей Балабанов. Послесловие…», Okko — картины «История российских компьютерных игр» и «Громко и нежно». От Premier в конкурсе поучаствуют «Челюскин. Задание императора» и «Белые вороны» — о людях с особенностями здоровья.
В основной программе также лента «Как я стал ребенком» от ИВИ, посвященная фонду Константина Хабенского, «Бей первой» от Start — о женской футбольной команде в Дагестане, «Большая битва» от Wink — о смешанных единоборствах в России и «Земля виноделов» от RuTube.
Призы вручат в девяти номинациях: за самый ожидаемый документальный проект, за лучший документальный сериал (фильм), за режиссерскую и операторскую работу, за историю, награды для героя и героини, а также два спецприза — от жюри СМИ и от «Российской газеты».
Будут и спецпоказы — документальных лент о «Короле и шуте», призерке Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой и проекта «Кино 3.0» про историю нового российского кино.
На фестивале пройдет паблик-ток с создателями художественной военной драмы «Воздух». Режиссер Алексей Герман-младший вместе с командой студии XOVP расскажет о современных технологиях, использованных для сцен воздушных боев.
Специальными гостями феста станут сербские кинематографисты, которые с российскими коллегами представят совместный фильм «Музыка из концлагеря».
Original+Doc пройдет в рамках «Российской креативной недели. Москва фест». Место встречи — павильон «Кино» в парке Горького. Подробности можно узнать в телеграм-канале фестиваля.