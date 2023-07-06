Голубые глаза, ведьмы и смартфоны: как изменились любовные романы с XIX века

«Популярная жанровая литература — зеркало эпохи. По ней можно судить о том, какие образы и взгляды доминируют в определенное время, а какие веками остаются с людьми. Современные книги о любви сильно отличаются от тех, что появились в XIX веке. Но они по-прежнему очень востребованы и помогают читателям отвлечься и пережить эмоции, которых не хватает в реальной жизни», — отмечает шеф-редактор Bookmate Константин Мильчин.