Голубые глаза, ведьмы и смартфоны: как изменились любовные романы с XIX века

В честь Всемирного дня поцелуев, который отмечается 6 июля, книжный сервис Bookmate провел исследование современной любовной прозы, чтобы выяснить, как изменились персонажи, места и предметы в этом жанре с XIX века. Представители Bookmate поделились результатами с «Афишей Daily».
Аналитики изучили тексты примерно 4500 книг, от «Метели» Александра Пушкина до «Пятидесяти оттенков серого» Э. Л. Джеймс. Выяснилось, что в романах о любви стало меньше представителей аристократии, зато появились директора и принцессы, а также персонажи из вымышленных миров, например маги, демоны и ведьмы.
В описании героев все чаще внимание уделяется глазам (особенно голубым, зеленым и карим) и цвету волос — часто упоминаются светлые, черные и темные. И если в романах XIX века нередко можно было встретить черноглазых брюнетов, то теперь авторы отдают предпочтение голубоглазым блондинам.
«Попадаются и очень необычные цвета и оттенки, например: глаза цвета туч громовых, пино нуар и весенней травы; волосы цвета темной меди, молочного шоколада и дымящихся угольков», — отмечают аналитики Bookmate.
Самыми распространенными глаголами в изученых книгах стали «знать», «сказать», «хотеть», «понимать» и «становиться», напрямую с любовью не связанные. Слова «поцелуй» и «целовать» встречались в среднем 28 раз за произведение — рекордсменами стали «Под южным небом Италии» Вик Лазаревой (516 раз), «Уроки Литературы» Таяны Нестер (398) и «Пятьдесят оттенков свободы» Э. Л. Джеймс (311).
Сцены с поцелуем в современных романах чаще всего встречаются в конце повествования, как и слезы или свадьба. А вот секса ближ к финалу, как правило, становится меньше.
Место действия в романах XIX века зачастую располагалось на фоне сельской местности, например, в саду, лесу, деревне или поле. Сейчас же события разворачиваются в квартирах, на кухнях, в школах, кабинетах и залах.
Самыми популярными предметами в любовных романах раньше были письма и книги, а теперь — машины и телефоны. Деньги одинаково часто встречаются как в романах XIX века, так и в современных.
«Популярная жанровая литература — зеркало эпохи. По ней можно судить о том, какие образы и взгляды доминируют в определенное время, а какие веками остаются с людьми. Современные книги о любви сильно отличаются от тех, что появились в XIX веке. Но они по-прежнему очень востребованы и помогают читателям отвлечься и пережить эмоции, которых не хватает в реальной жизни», — отмечает шеф-редактор Bookmate Константин Мильчин.