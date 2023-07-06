Фонд Абрамовича запускает в Геленджике фестиваль актуального российского кино

«Сегодня не время гламура — он в любом случае оборачивается у нас местечковой пошлостью. Cегодня нужно в рабочем и по возможности трезвом режиме разобраться в себе, понять, где мы, откуда, куда идем, какое у нас тысячелетье на дворе. Этим всегда, даже в самые непростые времена, занималось лучшее российское кино. Да, оно существует. И сегодня в еще большей степени заслуживает быть показанным, быть услышанным», — отметил Стас Тыркин.