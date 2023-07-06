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Фонд Абрамовича запускает в Геленджике фестиваль актуального российского кино

Семён Гудошников
Сегодня в 14:19

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», учрежденный Романом Абрамовичем, запускает новый фестиваль актуального российского кино «Маяк». Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

Пилотный смотр пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике — в формате профессионального форума с кинопоказами и деловыми мероприятиями. В конкурсе будут участвовать полнометражные художественные фильмы, не показывавшиеся до этого в России. В дальнейшем фестиваль планируют проводить ежегодно.

Конкурсная программа будет озвучена в начале сентября, тогда же назовут состав жюри. С 10 июля по 4 августа можно подать заявку на участие в фестивале.

Программным директором «Маяка» стал кинокритик и куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин. За деловую программу — паблик-токи с экспертами киноиндустрии — отвечает Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса».

Продюсер «Маяка» Антон Малышев называет задачей фестиваля показать лучшие авторские картины последних двух лет и обсудить с профессиональным сообществом, в каком состоянии находится российское кино и какие у него перспективы.

«Сегодня не время гламура — он в любом случае оборачивается у нас местечковой пошлостью. Cегодня нужно в рабочем и по возможности трезвом режиме разобраться в себе, понять, где мы, откуда, куда идем, какое у нас тысячелетье на дворе. Этим всегда, даже в самые непростые времена, занималось лучшее российское кино. Да, оно существует. И сегодня в еще большей степени заслуживает быть показанным, быть услышанным», — отметил Стас Тыркин.

Некоммерческий фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» учрежден Романом Абрамовичем в 2019 году. В основном он финансово поддерживает авторское кино и арт-мейнстрим. С момента основания фонд профинансировал более 70 фильмов на общую сумму 3 млрд рублей. Среди поддержанных им картин — фильмы Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» и «Петровы в гриппе», фильм-катастрофа «Чернобыль» и триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.

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Роман АбрамовичСтас ТыркинКсения БолецкаяАнтон МалышевКирилл СеребренниковДмитрий Глуховский
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