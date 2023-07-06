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После попытки суицида умерла певица Коко Ли, известная саундтреками к «Мулан» и «Сбежавшей невесте»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:11

В возрасте 48 лет скончалась американо-китайская певица Коко Ли, сообщает Би-би-си.

Ее старшие сестры написали в фейсбуке*, что последние годы артистка страдала от депрессии. В воскресенье она совершила попытку суицида, впала в кому и была доставлена в больницу, где и умерла.

Ли родилась в Гонконге, но ребенком переехала в США. В 1994-м вышли два ее дебютных альбома на китайском языке, а в следующем году увидела свет ее первая англоязычная пластинка.

Артистка озвучила главную героиню в китайской версии диснеевского мультфильма «Мулан» 1998 года. Ее исполнение песни «Reflection» на китайском языке вошло в саундтрек к картине.

На церемонии вручения «Оскара» в 2001 году она спела композицию из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». А песня Ли «Before I Fall in Love» прозвучала в «Сбежавшей невесте» 1999 года с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.

Последний трек певицы — «Tragic» — вышел 14 февраля этого года. В марте она написала в соцсетях, что перенесла операцию на тазу и бедре после того, как в конце прошлого года получила травму во время танцевальных упражнений.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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