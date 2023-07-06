В России может появиться штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

Согласно документу, нарушителей будут наказывать штрафом от 5 до 30 тыс. рублей либо арестом на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения. Штраф для юрлиц будет составлять от 50 до 100 тыс. рублей.
Отдельное наказание будет предусмотрено за создание и распространение фото, видео, печатной и аудиопродукции с пропагандой жестокого обращения, а также их размещение в интернете. Штраф — до 20 тыс. рублей для физлиц, до 25 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц.
«В социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление в случае массового убийства животных есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — рассказал «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов.
Он отмечает, что в соцсетях также появились треш-стримеры, которые «в прямом эфире показывают издевательства над животными: калечат, убивают, кормят и поят их всякой дрянью, собирая таким образом лайки и подписчиков». И не всегда есть возможность оперативно вмешаться и прекратить это, говорит Бурматов.
«Это крайне деструктивный контент, потому что он прямо поощряет жестокость и формирует ощущение безнаказанности. Все это подталкивает к росту таких случаев и совершению уже уголовных правонарушений. Поэтому мы в комитете считаем, что должна быть отдельная статья в КоАП по борьбе с таким контентом», — заявляет депутат.