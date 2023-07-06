В России может появиться штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

Отдельное наказание будет предусмотрено за создание и распространение фото, видео, печатной и аудиопродукции с пропагандой жестокого обращения, а также их размещение в интернете. Штраф — до 20 тыс. рублей для физлиц, до 25 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц.