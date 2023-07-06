Крипторубль запустят для граждан в 2025–2027 годах

Цифровой рубль станет доступен для всех россиян в 2025–2027 годах — они смогут открывать кошельки, получать крипторубли и пользоваться ими. Об этом в интервью Forbes рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
По ее словам, в этом и следующем году цифровой рубль будет в режиме пилотирования, с очень ограниченным числом клиентов и операций. «Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее», — пояснила она.
Скоробогатова отметила, что цифровой рубль рассматривается как средство для платежей и переводов по более выгодным тарифам, но не для сбережений — процент на остатки в кошельке Центробанк начислять не собирается, выдавать кредиты в крипторублях тоже не будут.
При переводе безналичных средств в цифровой рубль будет лимит в 300 тыс. рублей, что позволит банкам прогнозировать, какая доля ликвидности может перетекать в актив. Других ограничений по операциям не планируется.
Оплачивать крипторублями сперва можно будет через QR-коды, потом хотят добавить и бесконтактную оплату по технологии NFC.
Как отмечает РБК, цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Крипторубли будут выпускаться Центробанком в виде цифрового кода и храниться в кошельках, открытых на платформе регулятора.