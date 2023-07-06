Крипторубль запустят для граждан в 2025–2027 годах

По ее словам, в этом и следующем году цифровой рубль будет в режиме пилотирования, с очень ограниченным числом клиентов и операций. «Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее», — пояснила она.