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Крипторубль запустят для граждан в 2025–2027 годах

Семён Гудошников
Сегодня в 12:16

Цифровой рубль станет доступен для всех россиян в 2025–2027 годах — они смогут открывать кошельки, получать крипторубли и пользоваться ими. Об этом в интервью Forbes рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, в этом и следующем году цифровой рубль будет в режиме пилотирования, с очень ограниченным числом клиентов и операций. «Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее», — пояснила она.

Скоробогатова отметила, что цифровой рубль рассматривается как средство для платежей и переводов по более выгодным тарифам, но не для сбережений — процент на остатки в кошельке Центробанк начислять не собирается, выдавать кредиты в крипторублях тоже не будут.

При переводе безналичных средств в цифровой рубль будет лимит в 300 тыс. рублей, что позволит банкам прогнозировать, какая доля ликвидности может перетекать в актив. Других ограничений по операциям не планируется.

Оплачивать крипторублями сперва можно будет через QR-коды, потом хотят добавить и бесконтактную оплату по технологии NFC.

Как отмечает РБК, цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Крипторубли будут выпускаться Центробанком в виде цифрового кода и храниться в кошельках, открытых на платформе регулятора.

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Ольга Скоробогатова
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