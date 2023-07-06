Стамбульский международный аэропорт признали самым загруженным в Европе

По данным последней, ежедневно аэропорт Стамбула принимает и отправляет более 1,5 тыс. самолетов. В период с 26 июня по 2 июля максимальное число рейсов за сутки составило 1525 — это на 14% больше, чем годом ранее.
Другими наиболее востребованными аэропортами Европы стали амстердамский Схипхол и парижский Шарль-де-Голль. Они оперировали максимум 1370 или 1350 рейсов в день.
Стамбульский международный аэропорт открылся 29 октября 2018 года после закрытия аэропорта имени Ататюрка. Турецкие власти полагают, что к 2025 году эта воздушная гавань сможет обслуживать ежегодно около 150 млн пассажиров — на 30 млн больше, чем сейчас.