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Стамбульский международный аэропорт признали самым загруженным в Европе

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:36

Стамбульский международный аэропорт признали самым загруженным в Европе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс Турции и Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации.

По данным последней, ежедневно аэропорт Стамбула принимает и отправляет более 1,5 тыс. самолетов. В период с 26 июня по 2 июля максимальное число рейсов за сутки составило 1525 — это на 14% больше, чем годом ранее.

Другими наиболее востребованными аэропортами Европы стали амстердамский Схипхол и парижский Шарль-де-Голль. Они оперировали максимум 1370 или 1350 рейсов в день.

Стамбульский международный аэропорт открылся 29 октября 2018 года после закрытия аэропорта имени Ататюрка. Турецкие власти полагают, что к 2025 году эта воздушная гавань сможет обслуживать ежегодно около 150 млн пассажиров — на 30 млн больше, чем сейчас.

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Минтранс РФ
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