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На сайте Панарабских игр российских спортсменов указали как членов команды Сирии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Российских спортсменов указали как членов сборной команды Сирии на сайте Панарабских игр. Об этом сообщил в телеграм-канале «Голый спорт» журналист Сергей Лисин.

Он отметил, что мир спорта в связи с этим «ждет адовый скандал», поскольку, по его мнению, вряд ли «кто‑то заранее договорился с международными федерациями» о неофициальном переходе россиян под флаг Сирии.

«Панарабские игры организует Союз НОК арабских стран, это не тот турнир, где можно игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями», — пояснил Лисин.

Журналист обнаружил записанными в сирийскую команду бадминтонистку Дарью Джеджулу, велогонщиц Татьяну и Дарью Мальковых, легкоатлетку Карину Полудкину, пловчиху Анастасию Сорокину.

Все они в списках федераций числятся как российские спортсмены. Полудкина и Мальковы недавно выступали на российских национальных соревнованиях. У некоторых атлетов на сайте Игр изменена не только страна, но и даты рождения.

Кроме того, в перечне спортсменов указаны дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова. В их случаях нарушений правил нет: обе девушки официально перешли из сборной России в сборную Сирии.

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СБОРНАЯ РОССИИ
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Сергей ЛисинТатьяна МальковаАнастасия Сорокина
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