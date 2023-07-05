На сайте Панарабских игр российских спортсменов указали как членов команды Сирии

Российских спортсменов указали как членов сборной команды Сирии на сайте Панарабских игр. Об этом сообщил в телеграм-канале «Голый спорт» журналист Сергей Лисин.
Он отметил, что мир спорта в связи с этим «ждет адовый скандал», поскольку, по его мнению, вряд ли «кто‑то заранее договорился с международными федерациями» о неофициальном переходе россиян под флаг Сирии.
«Панарабские игры организует Союз НОК арабских стран, это не тот турнир, где можно игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями», — пояснил Лисин.
Журналист обнаружил записанными в сирийскую команду бадминтонистку Дарью Джеджулу, велогонщиц Татьяну и Дарью Мальковых, легкоатлетку Карину Полудкину, пловчиху Анастасию Сорокину.
Все они в списках федераций числятся как российские спортсмены. Полудкина и Мальковы недавно выступали на российских национальных соревнованиях. У некоторых атлетов на сайте Игр изменена не только страна, но и даты рождения.
Кроме того, в перечне спортсменов указаны дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова. В их случаях нарушений правил нет: обе девушки официально перешли из сборной России в сборную Сирии.