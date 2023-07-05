Но преимущества у крымской разработки есть не только относительно «буханки», но и Tesla, считает Демурия. «Tesla не может в себя вместить 9 человек, а „буханка“ может с комфортом. Второе: хоть есть и полноприводные Tesla, но по бездорожью она не поедет, а „буханка“ — это король бездорожья. Дальше — грузоподъемность: „буханка“ берет до 1 тонны груза, Tesla не возьмет. По расходу электроэнергии мы сравнялись с Tesla: у нас около 190 Вт*ч/км расход, у Tesla примерно столько же. Стоимость: Tesla — 11 млн, „буханка“ будет меньше трех стоить. Мы даже хотим, чтобы 2,9 млн она стоила», — сказал он «Подъему».