В Крыму провели испытания УАЗ-452 «буханка», переделанного в электромобиль. Об этом РИА «Новости» рассказал разработчик электрокара, глава Ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.
Машина может проехать без подзарядки 180 километров, ее максимальная скорость — 80 километров в час. Батарея полностью заряжается от сети в 380 вольт за 4 часа, при напряжении в 220 вольт процесс займет 12 часов. Мелкосерийное производство новинки собираются запустить в следующем году.
«Основные компоненты — электродвигатель и батарея. Электродвигатель мы берем воронежского производства и перематываем его под необходимые токи, батарея состоит из литиевых ячеек, мы их берем на заводе „Энергия“ в Липецке. Корпуса батарей делаем самостоятельно, блок управления батареей — компания из Москвы „Сколково“», — рассказал Демурия.
В отличие от стандартной «буханки», ее электроверсия имеет большую проходимость (за счет улучшенной развесовки по осям) и требует меньше денег на эксплуатацию. По словам разработчиков, километр пробега «электробуханки» обойдется в 1,1 рубля, что в шесть раз ниже, чем у оригинала.
Но преимущества у крымской разработки есть не только относительно «буханки», но и Tesla, считает Демурия. «Tesla не может в себя вместить 9 человек, а „буханка“ может с комфортом. Второе: хоть есть и полноприводные Tesla, но по бездорожью она не поедет, а „буханка“ — это король бездорожья. Дальше — грузоподъемность: „буханка“ берет до 1 тонны груза, Tesla не возьмет. По расходу электроэнергии мы сравнялись с Tesla: у нас около 190 Вт*ч/км расход, у Tesla примерно столько же. Стоимость: Tesla — 11 млн, „буханка“ будет меньше трех стоить. Мы даже хотим, чтобы 2,9 млн она стоила», — сказал он «Подъему».
В планах у предприятия — разработка электрокабриолета на базе «буханки» для перевозки туристов в горных районах и электрогрузовика для перевозки промтоваров. Создатели рассчитывают, что новинка заинтересует Минобороны и спецслужбы возможностью бесшумно перевозить разведывательные группы.