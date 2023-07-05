Текст песни Моргенштерна* «Навальный Леха» приобщили к материалам нового уголовного дела Навального

К материалам нового «экстремистского» дела Алексея Навального приобщили текст трека Моргенштерна* «Навальный Леха». Об этом политик заявил в своих соцсетях, опубликовав скриншот соответствующей 220-й страницы из 44-го тома материалов.
По словам Навального, на этом листе стоят три печати и подписи следователя по особо важным делам.
В песне Моргенштерна есть, в частности, такие слова (которые процитированы в деле): «Леха — сыщик, Леха — лучший, Леха — молодец/Ты не спрячешь от него свой дорогой дворец/Всех накажет Леха, кто лавэху отмывал (Пр, пр)/На выборы не пустят, но это не беда».
Навальный сказал, что прочитал выдержки из песни на заседании суда, предварительно попросив своего адвоката дать ему «жирный бит». «Наградой мне было выражение лица судьи в первую секунду чтения. Первой, поняв, что это, начала смеяться секретарь, потом и приставы. Когда подошли к „Навальный Леха, эй“ — уже и судья», — написал он.
Новые слушания в отношении Алексея Навального начались 19 июня. Мосгорсуд проводит их на выездных заседаниях в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где политик отбывает срок по предыдущим делам — по делу «Ив Роше» и о мошенничестве с донатами.
Процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Навального обвиняют по шести статьям — об организации экстремистского сообщества, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. По словам сторонников политика, к его сроку могут прибавить до 30 лет лишения свободы.