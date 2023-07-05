Текст песни Моргенштерна* «Навальный Леха» приобщили к материалам нового уголовного дела Навального

Навальный сказал, что прочитал выдержки из песни на заседании суда, предварительно попросив своего адвоката дать ему «жирный бит». «Наградой мне было выражение лица судьи в первую секунду чтения. Первой, поняв, что это, начала смеяться секретарь, потом и приставы. Когда подошли к „Навальный Леха, эй“ — уже и судья», — написал он.