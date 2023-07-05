СМИ: в Госдуме хотят ввести конфискацию автомобилей за дрифт в городе

«Несмотря на заверения местной управы о надлежащим количестве камер и сотрудников правоохранительных органов, в сети систематически появляются новые видеозаписи, на которых автомажоры устраивают „форсаж-драйв“. Молодые люди за рулем шумных авто давно надоели обществу, жильцам близлежащих домов. Существующая ответственность их не пугает, иначе бы такого вульгарного поведения давно не было», — пишет Хамзаев.