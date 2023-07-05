СМИ: в Госдуме хотят ввести конфискацию автомобилей за дрифт в городе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Министерству внутренних дел конфисковывать автомобили за автоэкстремизм. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак — к посту она прикрепила сканы обращения Хамзаева к МВД.
Под автомобильным экстремизмом Хамзаев имеет в виду «форсаж-драйв» (вероятно, дрифт), «всевозможные пробуксовки» и «залповый рев двигателя» внутри города. В пример он приводит «вопиющую ситуацию, которая систематически происходит» на Патриарших прудах в Москве.
«Несмотря на заверения местной управы о надлежащим количестве камер и сотрудников правоохранительных органов, в сети систематически появляются новые видеозаписи, на которых автомажоры устраивают „форсаж-драйв“. Молодые люди за рулем шумных авто давно надоели обществу, жильцам близлежащих домов. Существующая ответственность их не пугает, иначе бы такого вульгарного поведения давно не было», — пишет Хамзаев.
По его словам, экстремальные для города действия автовладельцев нужно подвергнуть жесткой персональной ответственности. А ГИБДД он попросил усилить патрулирование в районе Патриарших прудов и «остудить горячие головы молодых людей».
«Этот автоэкстремизм на дорогах можно победить только так. Международный опыт: в Дубае есть целое „кладбище“ элитных автомобилей, конфискованных за разного рода правонарушения».