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СМИ: в Госдуме хотят ввести конфискацию автомобилей за дрифт в городе

Виктория Шанина
Сегодня в 18:16

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Министерству внутренних дел конфисковывать автомобили за автоэкстремизм. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак — к посту она прикрепила сканы обращения Хамзаева к МВД.

Под автомобильным экстремизмом Хамзаев имеет в виду «форсаж-драйв» (вероятно, дрифт), «всевозможные пробуксовки» и «залповый рев двигателя» внутри города. В пример он приводит «вопиющую ситуацию, которая систематически происходит» на Патриарших прудах в Москве.

«Несмотря на заверения местной управы о надлежащим количестве камер и сотрудников правоохранительных органов, в сети систематически появляются новые видеозаписи, на которых автомажоры устраивают „форсаж-драйв“. Молодые люди за рулем шумных авто давно надоели обществу, жильцам близлежащих домов. Существующая ответственность их не пугает, иначе бы такого вульгарного поведения давно не было», — пишет Хамзаев.

По его словам, экстремальные для города действия автовладельцев нужно подвергнуть жесткой персональной ответственности. А ГИБДД он попросил усилить патрулирование в районе Патриарших прудов и «остудить горячие головы молодых людей».

«Этот автоэкстремизм на дорогах можно победить только так. Международный опыт: в Дубае есть целое „кладбище“ элитных автомобилей, конфискованных за разного рода правонарушения».

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Султан ХамзаевКсения Собчак
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