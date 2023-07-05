Реклама
Новости

Теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:02

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уилблдонского турнира. Об этом сообщил «Интерфакс».

Касаткина обошла в матче второго круга британскую спортсменку Джоди Беррейдж со счетом 6:0, 6:2. Теперь россиянке предстоит сыграть с белорусской Викторией Азаренко или аргентинкой Надей Подорошкой.

Потенциальные соперницы Касаткиной встретятся на корте вечером 5 июля. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Азаренко занимает 19-ю строчку, Подорошка — 77-ю. Касаткина, в свою очередь, находится на 10-й позиции.

Дарье Касаткиной 26 лет. Она обладательница шести титулов WTA в одиночном разряде. На ее счету — победа в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году и триумф на Открытом чемпионате Франции среди юниоров в 2014 году.

расскажите друзьям
люди
Дарья КасаткинаВиктория АзаренкоБилли Джин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»