Теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уилблдонского турнира. Об этом сообщил «Интерфакс».
Касаткина обошла в матче второго круга британскую спортсменку Джоди Беррейдж со счетом 6:0, 6:2. Теперь россиянке предстоит сыграть с белорусской Викторией Азаренко или аргентинкой Надей Подорошкой.
Потенциальные соперницы Касаткиной встретятся на корте вечером 5 июля. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Азаренко занимает 19-ю строчку, Подорошка — 77-ю. Касаткина, в свою очередь, находится на 10-й позиции.
Дарье Касаткиной 26 лет. Она обладательница шести титулов WTA в одиночном разряде. На ее счету — победа в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году и триумф на Открытом чемпионате Франции среди юниоров в 2014 году.