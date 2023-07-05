Автор фильмов «Путин» и «Крым. Путь на Родину» возглавил агентство ТАСС

Пришедший ему на смену Кондрашов с 1991 года работает в программе «Вести» и с 1992-го состоит в штате ВГТРК. Он был корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы, вел программы «Вести», «Вести+» и «Вести недели».