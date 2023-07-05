Автор фильмов «Путин» и «Крым. Путь на Родину» возглавил агентство ТАСС

У информационного агентства ТАСС сменился генеральный директор. На место Сергея Михайлова назначен замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе сказано, что Михайлов, возглавлявший агентство с 2012 года, покинул пост по собственному желанию. До работы в ТАСС Михайлов был советником президента и членом правления РЖД.
Пришедший ему на смену Кондрашов с 1991 года работает в программе «Вести» и с 1992-го состоит в штате ВГТРК. Он был корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы, вел программы «Вести», «Вести+» и «Вести недели».
Кондрашов — автор нескольких провластных документальных фильмов: «Крым. Путь на Родину», «Время России» и «Путин». Дважды получал премию ТЭФИ — в номинации «Ведущий информационных программ» и специальную награду «За отражение истории».
Кондрашов, как и Михайлов, находятся под санкциями Евросоюза и Канады — за поддержку российской военной операции на Украине и распространение искаженной, по мнению составителей черных списков, информации о ситуации на Украине, служащей интересам российских властей.