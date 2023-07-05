Бенедикт Камбербатч, возможно, вновь сыграет Доктора Стрэнджа

Вышедший в 2022-м «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал в кинопрокате 955 млн долларов и стал одним из самых успешных фильмов года. Именно там, в сцене после титров, создатели намекают на возможное продолжение истории Стрэнджа.