Бенедикт Камбербатч, возможно, вновь сыграет Доктора Стрэнджа

Британский актер Бенедикт Камбербатч намекнул на свое возможное возвращение к роли Доктора Стрэнджа. Об этом пишет Deadline.
Камбербатч стал гостем конференции «JW3 Speaker Series». Там он заявил, что в планах на следующий год есть разработка картины для киновселенной Marvel.
Какой именно проект готовится, он не уточнил. Официально о съемках сольной ленты про Стрэнджа Marvel Studios не объявляла, поэтому, вероятно, речь идет об эпизодической роли.
Впервые Камбербатч сыграл Стивена Стрэнджа в фильме «Доктор Стрэндж» 2016 года. Затем он возвращался к этой роли в картинах «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Вышедший в 2022-м «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал в кинопрокате 955 млн долларов и стал одним из самых успешных фильмов года. Именно там, в сцене после титров, создатели намекают на возможное продолжение истории Стрэнджа.