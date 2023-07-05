С начала года зарубежные туры подорожали на 30%

Зарубежные туры подорожали на 30% с начала текущего года, рост курса доллара и евро по отношению к рублю ускорит этот процесс, заявил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс», — сказал он.
По его оценке, рост курса доллара и евро приведет прежде всего к удорожанию туров в самые популярные среди российских туристов страны, такие как Египет, Турция и ОАЭ. «По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие», — объяснил Мурадян.
Эффект от очередного повышения курса доллара и евро россияне начнут ощущать уже в ближайшее время, уверен глава туроператора. Если такая динамика сохранится более чем на две-три недели, считает представитель АТОР, это отразится в первую очередь на качестве и продолжительности отдыха, ведь сумма, которую готов потратить турист, как правило, не меняется.
По его словам, следующим ожидаемым эффектом будет удорожание авиаперевозок. «Мы и сейчас уже видим, что ее стоимость на осенний период, номинированная в валюте у западных перевозчиков, превышает 60–80 тыс. рублей за билет, и это не в пиковый период», — сказал Мурадян.