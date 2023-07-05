С начала года зарубежные туры подорожали на 30%

По его оценке, рост курса доллара и евро приведет прежде всего к удорожанию туров в самые популярные среди российских туристов страны, такие как Египет, Турция и ОАЭ. «По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие», — объяснил Мурадян.