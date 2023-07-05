44% россиян верят в крах доллара

Почти половина россиян (44%) верит, что доллар США может в скором времени исчезнуть, а рубль выдержит любые санкции, следует из данных опроса газеты «Комсомольская правда». Респонденты считают, что Россия находит все больше иностранных партнеров, готовых отказаться от американской валюты во взаиморасчетах.
Опрос проведен среди подписчиков издания в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.
«У нас плавающий рубль, именно поэтому наша экономика и выдержала все эти санкции. Так что, рубль, в любом случае выстоит», — отметила одна из участниц опроса.
Еще 13% читателей газеты полагают, что рубль в скором времени укрепится, а 6% даже ждут резкого скачка курса российской валюты.
22% опрошенных настроены негативно по отношению к рублю — они боятся снижения курса, а значит, можно будет ожидать роста цен.
Наконец, 14% россиян не предсказывают резких изменений на валютном рынке. По их мнению, доллар будет колебаться в диапазоне 87-89 рублей, а евро не поднимется выше 100.
Резкий рост курсов доллара и евро к рублю начался в середине мая. За июнь их цены на бирже выросли на 10 рублей за единицу. ЦБ РФ на 5 июня установил курс в 89,54 рубля за доллар и 97,73 рубля за евро.