На ютуб-канале StudiocanalUK появился трейлер фильма «The Old Oak» («Старый дуб») британского режиссера Кена Лоуча, известного по лентам «Ветер, который качает вереск» и «Я, Дэниел Блейк».
В новой картине кинематографист, чьи остросоциальные проекты дважды получали Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, рассказал о жизни сельского паба The Old Oak и его владельце Ти Джее Баллантайне.
По сюжету Баллантайн сталкивается с финансовыми трудностями, которые только усугубляются, когда в его шахтерское поселение присылают беженцев из Сирии. Их приезд вызывает недовольство местных жителей.
Баллантайн же обнаруживает в себе интерес и сочувствие к новоприбывшим. Он знакомится с сирийской девушкой по имени Яра, некогда мечтавшей стать фотографом. Их общение перерастает в дружбу.
Создатели фильма, среди которых сценарист Пол Лаверти и продюсер Ребекка О’Брайен, описывают свой проект как «глубоко трогательную драму о хрупкости и надеждах». Главные роли в нем исполнили Дэйв Тернер и Эбла Мари.
Премьера «Старого дуба» в Великобритании и Ирландии состоится 29 сентября. Картина станет заключительной в карьере Лоуча. В апреле 87-летний режиссер заявил, что уходит из кино из‑за проблем со зрением и краткосрочной памятью.