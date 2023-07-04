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Швейцария присоединится к европейской системе противоракетной обороны

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:09

Швейцария присоединится к европейскому соглашению о противоракетной обороне European Sky Shield Initiative несмотря на то, что не входит в Евросоюз и альянс НАТО. Об этом сообщил Reuters.

Министр обороны страны Виола Амхерд подпишет документ о присоединении к программе 7 июля. Это произойдет во время встречи Амхерд со своими коллегами из Австрии и Германии.

Программу «Европейский небесный щит» создали власти Германии в 2022 году после начала военной операции России на территории Украины. К ней уже подключились 17 стран, в том числе — Великобритания, которая также не входит в ЕС.

Другими участниками проекта выступают Словакия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словения, Эстония, Норвегия, Дания и Швеция.

European Sky Shield Initiative направлена на сокращение расходов стран-участников за счет координации закупок систем ПВО и предполагает сотрудничество в области обучения, техобслуживания и логистики инфраструктуры.

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