В Ростове-на-Дону 16-летнего подростка осудили на шесть лет за попытку поджога военкомата

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка из Красноярска в шести годам тюрьмы за попытку поджога военкомата. Об этом сообщил «Коммерсант».
Юноша проведет шесть лет в колонии общего режима по обвинению в покушении на преступлении и террористическом акте (ч.3 ст. 30 и ч. 1. ст. 205 УК РФ). Парня задержали около военного комиссариата в Ростове-на-Дону летом 2022 года.
По данным следствия, молодой человек участвовал в деятельности террористической и запрещенной в России международной организации «Маньяки. Культ убийств». Он придерживался неонацистских идей.
Как считают правоохранители, осужденный планировал поджечь военный комиссариат. При обыске у подростка обнаружили 14 бутылок с зажигательной смесью.
«Как выяснилось, задание на совершение теракта радикал получил от украинского нациста Егора Краснова, основателя и лидера вышеназванного движения, действующего под контролем СБУ», — сказали в УФСБ по Ростовской области.