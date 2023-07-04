В Ростове-на-Дону 16-летнего подростка осудили на шесть лет за попытку поджога военкомата

Юноша проведет шесть лет в колонии общего режима по обвинению в покушении на преступлении и террористическом акте (ч.3 ст. 30 и ч. 1. ст. 205 УК РФ). Парня задержали около военного комиссариата в Ростове-на-Дону летом 2022 года.