В Госдуме предложили выселять шумных соседей после 15 жалоб

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил принудительно выселять шумных жителей многоквартирных домов, против которых поступило как минимум 15 обращений в полицию. Свою инициативу он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишет РИА «Новости» со ссылкой на копию письма.
Чернышов считает, что необходимо прописать в Жилищном кодексе предельное количество жалоб, после которого жильца могут выселить. В своем письме он ссылается на два исследования, которые указывают, что каждый пятый россиянин каждый день «страдает от слишком шумных соседей». 30% опрошенных сталкиваются с нарушением сна.
Депутат также отмечает, что ежегодно в России фиксируются случаи тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых из‑за нарушения тишины и порядка в многоквартирных домах.
«Так, в июне 2023 года в результате конфликта из‑за шума на лестничной площадке произошло убийство жителя Ростова-на-Дону. Подобные случаи были в других городах России, в том числе в Орске, Анапе, Улан-Удэ. Большинство из них происходит из‑за систематических скандалов, требований прекратить нарушения законов о тишине и отсутствия действенных механизмов влияния на нарушителей порядка», — пишет Чернышов.
Он уточнил, что сейчас закон (а именно — статья 91 ЖК) предусматривает ряд мер по противодействию соседям — нарушителям спокойствия, вплоть до принудительного выселения из жилья. Но они применяются за «систематическое нарушение прав и законных интересов соседей», но без расшифровки понятия «систематическое».
«Убежден, что принятие предлагаемых изменений не только создаст эффективный механизм воздействия на злостных нарушителей законодательства, но и послужит превентивной мерой в борьбе с такого рода явлениями… Прошу поддержать», — написал вице-спикер.