В Госдуме предложили выселять шумных соседей после 15 жалоб

Чернышов считает, что необходимо прописать в Жилищном кодексе предельное количество жалоб, после которого жильца могут выселить. В своем письме он ссылается на два исследования, которые указывают, что каждый пятый россиянин каждый день «страдает от слишком шумных соседей». 30% опрошенных сталкиваются с нарушением сна.