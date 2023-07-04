Иран вступил в ШОС

Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в совместной декларации Совета глав государств — членов ШОС. Документ был принят по итогам саммита организации, который прошел в видеоформате 4 июля.
«Полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше», — отметил президент Ирана Эбрахим Раиси.
В совместном заявлении глав стран ШОС говорится: «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций».
ШОС была основана в 2001 году, Иран стал ее девятым членом. Кроме исламской республики, среди участников организации — Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Раньше Иран не могли принять в ШОС из‑за санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. В 2016 году ограничения постепенно начали снимать, в том числе благодаря заключению сделки по ядерной программе. Тогда Иран обязался не производить ядерное оружие. В 2021 году начался процесс повышения статуса Ирана с наблюдателя до постоянного члена ШОС. В 2022 году аналогичная процедура была запущена для Беларуси.