Иран вступил в ШОС

Раньше Иран не могли принять в ШОС из‑за санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. В 2016 году ограничения постепенно начали снимать, в том числе благодаря заключению сделки по ядерной программе. Тогда Иран обязался не производить ядерное оружие. В 2021 году начался процесс повышения статуса Ирана с наблюдателя до постоянного члена ШОС. В 2022 году аналогичная процедура была запущена для Беларуси.