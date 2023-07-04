В Москве три улицы назовут в честь легенд «Спартака»

Большинство пользователей высказались за то, чтобы назвать три новые улицы в честь легенд футбольного клуба. Так, вариант «улица Братьев Старостиных» (основатели Спартака) поддержали 46% опрошенных, «улица Константина Бескова» (бывший тренер футбольного клуба) — 42%, а «улица Федора Черенкова» (рекордсмен по матчам за «Спартак») — 44%.