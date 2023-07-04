В Москве три улицы назовут в честь легенд «Спартака»

Москвичи выбрали на портале «Активный гражданин» названия для трех столичных улиц рядом со стадионом «Спартака». Жители сами предложили свои варианты названий.
Большинство пользователей высказались за то, чтобы назвать три новые улицы в честь легенд футбольного клуба. Так, вариант «улица Братьев Старостиных» (основатели Спартака) поддержали 46% опрошенных, «улица Константина Бескова» (бывший тренер футбольного клуба) — 42%, а «улица Федора Черенкова» (рекордсмен по матчам за «Спартак») — 44%.
Помимо этого, предложение назвать улицу в честь спортивного комментатора Николая Озерова поддержали 60%. Новые улицы без названий расположены в районе Покровское-Стрешнево на месте бывшего Тушинского аэродрома, рядом с домашним стадионом «Спартака».
Ранее стали известны цвета строящихся линий метро. Москвичи выбрали изумрудный цвет для Троицкой линии, графитовый — для Рублево-Архангельской и рубиновый — для Бирюлевской.