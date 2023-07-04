На крыше Fantomas Rooftop состоится трибьют Уитни Хьюстон при свечах

15 июля, в 20.00, на столичной крыше Fantomas Rooftop на «Красном Октябре» состоится шоу памяти одной из самых успешных певиц в истории мировой музыки Уитни Хьюстон. Приобрести билеты можно на «Афише».
Исполнять хиты певицы будет звезда шоу «Голос» с доминиканскими корнями Fantine. Она активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана: вместе они объездили с гастролями США, Россию, страны Европы и Азии и выступили на крупнейших мировых джазовых фестивалях.
Трибьют Уитни Хьюстон пройдет при тысяче свечей в рамках эксклюзивного проекта «Музыка и свечи». В программе запланированы такие хиты, как «I’m Every Woman», «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «Queen of the Night», «Run to You», «Jesús Loves Me», «I’m Your Baby Tonight», «I Wanna Dance with Somebody», «How Will I Know» и другие.
«Вас ждут: самый красивый вид на московский закат и главные достопримечательности, вкусные напитки и еда, потрясающее пространство, атмосфера беззаботного веселья и нежности, безудержные танцы, роскошная живая музыка и море горящих свечей», — подчеркивают организаторы.