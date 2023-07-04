На крыше Fantomas Rooftop состоится трибьют Уитни Хьюстон при свечах

Исполнять хиты певицы будет звезда шоу «Голос» с доминиканскими корнями Fantine. Она активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана: вместе они объездили с гастролями США, Россию, страны Европы и Азии и выступили на крупнейших мировых джазовых фестивалях.