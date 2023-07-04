Ростовские власти оценили ущерб от ЧВК «Вагнер» на 90 млн рублей. Взыскивать с нее деньги не будут

Власти Ростова-на-Дону подсчитали ущерб, нанесенный ЧВК «Вагнер» городу, в 90 млн рублей. Деньги на восстановление выделили из бюджета, а с наемников взыскивать ничего не будут, сообщили «Подъему» в администрации.