Ростовские власти оценили ущерб от ЧВК «Вагнер» на 90 млн рублей. Взыскивать с нее деньги не будут

Власти Ростова-на-Дону подсчитали ущерб, нанесенный ЧВК «Вагнер» городу, в 90 млн рублей. Деньги на восстановление выделили из бюджета, а с наемников взыскивать ничего не будут, сообщили «Подъему» в администрации.
28,8 млн рублей, по оценке местных властей, ушло на восстановление дорожного полотна, трамвайных путей и тротуаров. 63,7 млн потратят на ремонт коммунальной техники, но это пока предварительный подсчет.
«Что касается финансирования, то город справился самостоятельно, ликвидация последствий произведена за счет городского бюджета. Что касается вопроса взысканий этой суммы, то на данный момент таких планов нет», — заявили в горадминистрации.
Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ранее рассказывал, что техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна, больше всего повреждений получил проспект Буденновский. К 4 июля восстановительные работы дорог уже закончены.