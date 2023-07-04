Том Круз 10 минут бежит через все фильмы «Миссия невыполнима» в новом видео Paramount

Студия Paramount Pictures опубликовала почти 10-минутное видео с нарезкой моментов из франшизы «Миссия невыполнима» по случаю дня рождения Тома Круза. 3 июля ему исполнился 61 год.
В ролике актер, сыгравший Итана Ханта, эпично бежит от опасностей, начиная с самого первого фильма «Миссия невыполнима» (1996) и заканчивая «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», который выйдет в мировой прокат 12 июля.
Действие фильма развернется после событий предыдущей части, «Миссия невыполнима: Последствия». Помимо Круза, вернувшегося к роли спецагента Итана Ханта, в картине снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие. Режиссером выступил Кристофер МакКуорри.
Съемки картины завершились еще в сентябре 2021 года. Бюджет проекта превысил 290 млн долларов: из‑за постоянных переносов съемок на фоне пандемии коронавируса и трюков Тома Круза для них требовалось много оборудования и людей.