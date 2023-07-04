«„Жизнь по вызову. Док“ — это погружение в тот сегмент теневого рынка, где женщины зарабатывают за ночь суммы, превышающие размер средних российских зарплат, с его обратной стороной — риском для здоровья и жизни секс-работниц. Героини фильма откровенно рассказывают о том, как они попали в секс-индустрию, почему в ней остаются, как складываются их отношения с семьей и окружением, хотят ли они что‑то изменить. Они описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют менеджеры, занявшие места сутенеров, свои места для встреч, график и клиентов», — говорится в синопсисе ленты.