Kion представил трейлер документального фильма «Жизнь по вызову. Док» — о работницах секс-индустрии. Картина скоро появится в онлайн-кинотеатре, точную дату пока не раскрывают.
Лента основана на рассказах четырех реальных представительниц нелегального бизнеса и посвящена «эскорту». Как и секс-индустрия в целом, эта ее часть пережила настоящую революцию благодаря развитию технологий. Многие секс-работницы теперь активно ведут соцсети, не скрывают лиц, отказались от сутенеров и даже гордятся своим образом жизни.
Создателями проекта выступили журналистка и режиссер Когершын Сагиева («Наше дело. Сестры Хачатурян»), а также креативный продюсер и режиссер Родион Чепель («Дуров»).
«„Жизнь по вызову. Док“ — это погружение в тот сегмент теневого рынка, где женщины зарабатывают за ночь суммы, превышающие размер средних российских зарплат, с его обратной стороной — риском для здоровья и жизни секс-работниц. Героини фильма откровенно рассказывают о том, как они попали в секс-индустрию, почему в ней остаются, как складываются их отношения с семьей и окружением, хотят ли они что‑то изменить. Они описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют менеджеры, занявшие места сутенеров, свои места для встреч, график и клиентов», — говорится в синопсисе ленты.
«Жизнь по вызову. Док» впервые покажут на фестивале современного российского кино «Горький Fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.