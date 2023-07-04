Вышел тизер аниме-сериала «Отряд самоубийц: Другой мир»

DC показало первый тизер аниме-сериала «Отряд самоубийц: Другой мир». Дата премьеры пока неизвестна.
В трейлере Харли и Джокер попадают в фэнтезийный мир с драконами и мутантами-свиньями.
Сюжет проекта не разглашается. Известно, что сериал никак не будет связан с предстоящей перезагрузкой DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран.
Постановщиком сериала стал режиссер «Магической битвы» Эри Осада. Сценарий пишут Таппэй Нагацуки и Эйдзи Умэхара, авторы «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире».
Производством аниме занималась Wit Studio. Она занималась первыми тремя сезонами «Атаки титанов», аниме «Сага о Винланде», «Рейтинг королей» и «Семья шпиона». Студия также работала над постапокалиптическим аниме «Пузырь».
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