Реклама
Новости

Экс-барабанщик группы «Кино» стал ректором Петербургского университета путей сообщения

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:18

Бывший барабанщик рок-группы «Кино» Олег Валинский стал ректором Петербургского университета путей сообщения. Об этом сообщил «РБК».

Указ о назначении Валинского опубликовали на сайте Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей («РОСПРОФЖЕЛ»). Члены комиссии единогласно приняли решение об аттестации музыканта.

Валинский получил должность ректора вуза после того, как у предыдущего главы университета Александра Панычева истек контракт. До этого Валинский на протяжении многих лет работал на Октябрьской железной дороге.

С 2014 года он возглавлял Октябрьскую железную дорогу, а в 2016 году стал вице-президентом Российских железных дорог. Начал свой путь железнодорожника Валинский еще в 1980-х годах.

Валинский познакомился с фронтменом будущей группы «Кино» Виктором Цоеи в 1981 году. Вместе с ним и Алексеем Рыбиным он создал группу «Гарин и Гиперболоиды», она позднее была переименована в «Кино».

Переименование, а затем и громкий успех коллектива Валинский не застал. Осенью 1981 года его призвали в армию. А уже в 1986 году Валинский окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта.

расскажите друзьям
теги
РЖД
люди
Алексей Рыбин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»