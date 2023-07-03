Экс-барабанщик группы «Кино» стал ректором Петербургского университета путей сообщения

Бывший барабанщик рок-группы «Кино» Олег Валинский стал ректором Петербургского университета путей сообщения. Об этом сообщил «РБК».
Указ о назначении Валинского опубликовали на сайте Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей («РОСПРОФЖЕЛ»). Члены комиссии единогласно приняли решение об аттестации музыканта.
Валинский получил должность ректора вуза после того, как у предыдущего главы университета Александра Панычева истек контракт. До этого Валинский на протяжении многих лет работал на Октябрьской железной дороге.
С 2014 года он возглавлял Октябрьскую железную дорогу, а в 2016 году стал вице-президентом Российских железных дорог. Начал свой путь железнодорожника Валинский еще в 1980-х годах.
Валинский познакомился с фронтменом будущей группы «Кино» Виктором Цоеи в 1981 году. Вместе с ним и Алексеем Рыбиным он создал группу «Гарин и Гиперболоиды», она позднее была переименована в «Кино».
Переименование, а затем и громкий успех коллектива Валинский не застал. Осенью 1981 года его призвали в армию. А уже в 1986 году Валинский окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта.