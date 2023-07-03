В Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступлений на Украине

В Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступлений против Украины (ICPA). Об этом сообщил Associated Press.
В штаб-квартире Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции прошло мероприятие по случаю открытия центра. На нем присутствовали президент Евроюста Ладислав Хамран и европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Кроме того, мероприятие посетили прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, генпрокурор Украины Андрей Костин, помощник генпрокурора США Кеннет Полите, министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.
Костин заявил, что «в системе международного уголовного правосудия существует зияющая дыра в привлечении к ответственности за преступление агрессии». Он отметил, что Украина сообщила о 93 тыс. военных преступлений.
Хан в свою очередь подчеркнул, что центр не будет работать «на стороне Украины». «Мы на стороне правосудия. Мы независимы и беспристрастны», — заявил он.
ICPA займется сбором доказательств военных преступлений на территории Украины, в том числе — общением с пострадавшими. Найденные ими свидетельства могут стать основой для возбуждения уголовного дела и создания специального трибунала.
ICPA будет финансироваться исполнительной комиссией ЕС. Евросоюз обсуждает возможность создания военного трибунала для расследования событий военного конфликта на Украине с ноября 2022 года.