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Baza: сын Михаила Ефремова пришел в себя

Семён Гудошников
Сегодня в 22:24

Сын Михаила Ефремова, актер Николай Ефремов пришел в себя, сообщает Baza. Мужчина разговаривает, питается и понемногу восстанавливается после падения с третьего этажа. Медики наблюдают улучшение его здоровья.

По данным Mash, Николая готовят к операции по воссоединению костей таза и бедра. Она пройдет сразу, как его состояние полностью стабилизируется.

Николай Ефремов выпал из окна своей московской квартиры на третьем этаже в ночь на 30 июня. СМИ писали, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза.

Мужчину подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Врачи говорили, что Николай может остаться инвалидом из‑за перелома таза.

Baza писала, что актер выпал из окна со сковородкой в руках, — упав, он стал кричать и звать на помощь. Телеграм-канал со ссылкой на самого Ефремова сообщал, что актер выпал из окна случайно.

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Михаил ЕфремовНиколай Ефремов
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