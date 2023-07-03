Семья Алексея Навального подала в суд на колонию из‑за отсутствия свиданий с ним

Родственники политика Алексея Навального обратились в суд с иском против исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. Об этом оппозиционер рассказал в своих соцсетях.
По словам Навального, причиной коллективного обращения в суд стало отсутствие свиданий с ним в последний год. «Решительно намереваются дойти до Конституционного суда», — написал он.
«Я осужденный. И мне не перестают напоминать, что я „такой, как все“. Но за последний год у меня было 0 (ноль) свиданий, 0 (ноль) длительных свиданий, 0 (ноль) краткосрочных свиданий и 2 (два) телефонных звонка 11 месяцев назад. Я сижу в колонии строгого режима, и по общему правилу мне положено 3 длительных (трехдневных) и 3 краткосрочных (4 часа через стекло) свидания в год. И минимум 6 телефонных звонков», — пояснил оппозиционер.
Навальный добавил, что у серийного убийцы в колонии особого режима для отбывающих пожизненное наказание было бы одно длительное свидание и два краткосрочных.
«Мало того, есть железное правило: приехал в колонию после приговора — получаешь свидание. Но и оно меня обошло», — сказал политик.
Он подчеркнул, что «дело не только» в нем. Конституция, как пояснил Навальный, гарантирует права его детям и пожилым родителям.
Кроме того, «общение с родственниками и поддержка социальных связей — один из признаков исправления». По мнению политика, «в теории это должно всячески поощряться». «На практике это один из основных механизмов тюремной коррупции», — заявил он.