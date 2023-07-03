Семья Алексея Навального подала в суд на колонию из‑за отсутствия свиданий с ним

«Я осужденный. И мне не перестают напоминать, что я „такой, как все“. Но за последний год у меня было 0 (ноль) свиданий, 0 (ноль) длительных свиданий, 0 (ноль) краткосрочных свиданий и 2 (два) телефонных звонка 11 месяцев назад. Я сижу в колонии строгого режима, и по общему правилу мне положено 3 длительных (трехдневных) и 3 краткосрочных (4 часа через стекло) свидания в год. И минимум 6 телефонных звонков», — пояснил оппозиционер.