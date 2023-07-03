Генпрокуратуру попросили проверить психолога Людмилу Петрановскую на дискредитацию армии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить психолога Людмилу Петрановскую на дискредитацию армии и получение иностранного финансирования. Об этом сообщил «Коммерсант».
Петрановская подтвердила эту информацию. Она назвала случившееся «просто инициативой какого‑то товарища», но допустила, что «процесс пойдет». Также психолог подчеркнула, что никакого финансирования из‑за рубежа не получает.
Она напомнила, что более двадцати лет занимается темой сиротства и за это время работала в том числе со многими украинскими семьями. «Это родные мне, близкие по ценностям люди, которые сейчас оплакивают погибших», — написала Петрановская.
Психолог заявила, что «сейчас сотни тысяч детей в России растут в разлуке с отцами, и многих их так и не увидят больше», «многие родители не увидят больше своих сыновей», «сотни тысяч матерей тащат детей одни, истощаясь».
«Я мечтала о снижении домашнего насилия — и вот сейчас в российские семьи будут возвращаться тысячи мужчин с ПТСР. Сколько новых сирот появится? Сколько детей и изломанным детством? Мне больно видеть, как в топку брошены десятки лет нашей работы по тому, чтобы детство в России было временем радостного развития в тепле и заботе. У меня был выбор, одобрять это или осуждать? И никакие иностранные фонды не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнула Петрановская.
Позднее психолог добавила, что в данный момент ей ничего не угрожает. «Пока консультируюсь, и думаем с командой, как быть готовыми», — сказала она.