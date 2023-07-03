Генпрокуратуру попросили проверить психолога Людмилу Петрановскую на дискредитацию армии

«Я мечтала о снижении домашнего насилия — и вот сейчас в российские семьи будут возвращаться тысячи мужчин с ПТСР. Сколько новых сирот появится? Сколько детей и изломанным детством? Мне больно видеть, как в топку брошены десятки лет нашей работы по тому, чтобы детство в России было временем радостного развития в тепле и заботе. У меня был выбор, одобрять это или осуждать? И никакие иностранные фонды не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнула Петрановская.