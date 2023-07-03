В Москве задержали проректора РАНХиГС. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве

В Москве задержали проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максима Назарова. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По информации источника, Назарова обвиняют по статье 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Правоохранители считают, что он причастен к фиктивному трудоустройству.
Назарову вменяют то, что он якобы фиктивно трудоустраивал в вуз сотрудников Министерства образования и науки. По данным Baza, проректора РАНХиГС задержали еще 27 июня, а 29 июня Тверской суд избрал ему меру пресечения.
Ей стал запрет определенных действий. Назарову запретили пользоваться интернетом, мобильной связью, а также общаться с работниками РАНХиГС и Минобрнауки.
В 2022 году Назарова назначили временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС после того, как ректора Владимира Мау задержали за мошенничество с бюджетными средствами. В январе 2023 года Назарова заменил на этом посту Алексей Комиссаров.