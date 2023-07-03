Кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в Москве

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он окончил ВГИК и в 1961 году дебютировал в качестве кинорежиссера. Среди работ Митты — картины «Гори, гори, моя звезда», «Шагал — Малевич» и первый в истории кино СССР фильм-катастрофа «Экипаж».