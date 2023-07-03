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Кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в Москве

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:46

Российского режиссера Александра Митту госпитализировали. Об этом сообщили телеканал «Рен ТВ» и РИА «Новости».

Кинематографиста отправили в больницу из‑за серьезного ухудшения состояния. РИА «Новости» отмечает, что он находится в реанимации. По информации «Известий», Митту парализовало. По данным телеграм-канала Baza, у режиссера случился инсульт.

Последний источник утверждает, что сын Митты вызвал скорую помощь. Однако сам наследник кинематографиста эту информацию опроверг. По его словам, с его отцом «все нормально».

«Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов. Какое‑то время он будет находиться на обследовании», — пояснил Евгений Митта.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он окончил ВГИК и в 1961 году дебютировал в качестве кинорежиссера. Среди работ Митты — картины «Гори, гори, моя звезда», «Шагал — Малевич» и первый в истории кино СССР фильм-катастрофа «Экипаж».

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