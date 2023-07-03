«Победа» начнет летать из Махачкалы в Дубай и из Сочи в Гюмри

С 4 октября авиакомпания начнет летать из Махачкалы в Дубай, полеты будут выполняться два раза в неделю. С 29 октября — из Сочи в Гюмри четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).
Билеты на рейсы уже появились на официальном сайте компании. В настоящее время «Победа» летает в Армению, Беларусь, ОАЭ, Турцию и Узбекистан.
Лоукостер также открыл продажу билетов на зимние рейсы с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024-го. «Открыты продажи по направлениям из Внуково во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также Аланью, Анталью, Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан)», — говорится в заявлении «Победы».