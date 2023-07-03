Новая Зеландия первой в мире запретила пластиковые пакеты для свежих продуктов в супермаркетах

Новая Зеландия стала первой страной в мире, запретившей в супермаркетах тонкие пластиковые пакеты для хранения фруктов и овощей. Об этом сообщает Би-би-си.
Большинство покупателей уже приносит в магазины свои сумки, после того как в 2019 году были запрещены пластиковые пакеты навынос, отмечает издание. «Новая Зеландия производит слишком много отходов, слишком много пластиковых отходов», — заявила замминистра окружающей среды Рейчел Брукинг.
По ее словам, с тех пор как власти ввели запрет на пакеты в магазинах, не было произведено более миллиарда потенциальных пакетов. Согласно оценкам, расширение запрета убережет природу от 150 млн новых пакетов в год.
Критики меры опасаются, что покупатели станут просто класть продукты в одноразовые бумажные пакеты, которые все еще доступны в супермаркетах. Сеть супермаркетов Countdown, насчитывающая более 185 магазинов по всей Новой Зеландии, начала продажу многоразовых сетчатых пакетов из полиэстера.