Сортировка мусора с помощью ИИ и цифровые карты отходов: чем занимается стартап Greyparrot

«Мы говорим об изменении климата и обращении с отходами как об отдельных вещах, но на самом деле они взаимосвязаны, потому что большинство причин, по которым мы используем ресурсы, связаны с тем, что мы фактически не восстанавливаем их. Если бы у нас были более строгие правила, которые меняют способ потребления и то, как мы разрабатываем упаковку, это оказало бы очень большое влияние на механизмы ценообразования и то, как мы расходуем ресурсы».

Микела Дракман Глава Greyparrot