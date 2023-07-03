Сортировка мусора с помощью ИИ и цифровые карты отходов: чем занимается стартап Greyparrot

Британский стартап Greyparrot, который разработал систему распознавания отходов с помощью ИИ, сейчас обслуживает около 50 объектов по переработке мусора в Европе. Би-би-си рассказывает, как работает технология, а мы пересказываем самое главное из материала.
Что это за система?
Система работает так: над конвейерными лентами на производствах по переработке мусора устанавливаются специальные умные камеры, которые в режиме реального времени направляют изображения на программное обеспечение стартапа. Оно в свою очередь с помощью ИИ анализирует предметы.
Дальше ПО классифицирует разные типы отходов и направляет на соответствующую переработку. Кроме того, нейросеть Greyparrot умеет рассчитывать приблизительные объемы и соотношение разного мусора.
Как отмечает Дракман, основательница Greyparrot, такой подход сильно упрощает работу на перерабатывающих заводах и экономит время сотрудников, что приводит к более быстрой утилизации отходов.
«За один день на каждый объект поступают буквально горы отходов, и, что удивительно, [этот поток] никогда не останавливается. Нет праздников для отходов, они просто продолжают поступать», — рассказывает глава стартапа.
Чего уже добился Greyparrot?
Сейчас система Greyparrot установлена уже примерно на 50 объектах. В настоящее время компания отслеживает около 32 млрд отходов в год, что позволило ей создать огромную цифровую карту мусора.
Эту информацию могут использовать регуляторы в сфере отходов, чтобы понять, какие материалы наиболее проблематичны с точки зрения переработки. В будущем ее также можно будет опубликовать в общем доступе, чтобы компании делали выводы, какую упаковку следует использовать для улучшения ситуации.
Как отмечает Дракман, технология искусственного интеллекта за последний год шагнула далеко вперед и ее способность обрабатывать изображения впечатляет. Однако обучить нейросеть распознавать мусор было совсем не просто.
«Такой предмет, как, например, бутылка Coca-Cola, после попадания в мусорное ведро может разбиться, раздавиться или стать грязным. Из‑за этого работа для искусственного интеллекта становится сложнее», — поясняет она.
На какие еще проблемы обращает внимание Greyparrot
Несмотря на то что внимание людей все чаще стали обращать на гринвошинг (форма маркетинга, при которой потребителю заявляют об экологичности товара или упаковки, хотя они таковыми не являются), он по-прежнему остается большой проблемой.
«Мы видели много заявлений об экологичной или зеленой упаковке, но иногда они не подкреплены реальными фактами и могут сбить с толку потребителя», — поясняет Дракман.
Одно из решений этой проблемы предлагает британская Polytag. Компания наносит специальную ультрафиолетовую бирку, не видимую для человеческого глаза, на пластиковые бутылки, подлежащие утилизации. Когда они поступают на перерабатывающие заводы, бирки считываются устройством Polytag.
Количество бутылок с такими бирками, кстати, можно отследить. Клиенты компании могут смотреть в облачном приложении, сколько бутылок перерабатывается прямо сейчас.
Еще одна проблема — растущая зависимость людей от электронных сигарет, которые создают новую гору трудноперерабатываемых отходов. Для их производства используется пластик, различные металлы, литиевые батареи, а в некоторых видах применяются светодиоды и микропроцессоры.
Прошлогоднее исследование Material Focus показало, что только в Великобритании еженедельно выбрасывается 1,3 млн вейпов. Это значит, что как минимум 10 тонн лития поступает на свалку каждый год — такого количества батареек хватило бы для питания 1200 автомобильных аккумуляторов.
По словам Дракман, вейпы — хороший пример сферы, к которой необходимо менять отношение.
«[Электронные сигареты] не имеют экономического смысла, они не имеют вообще никакого смысла. Вместо того чтобы спрашивать, как мы их перерабатываем, спросите лучше, почему вообще существуют одноразовые вейпы», — говорит она.
В заключение Дракман заявила, что компании и политики должны играть большую роль в том, чтобы сделать продукты более пригодными для вторичной переработки или многоразового использования. И самый большой вклад, который можно внести прямо сейчас, — это уменьшать потребление.