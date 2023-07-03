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В Коми произошел прорыв нефтепровода. В реку Колву могла попасть тысяча кубометров нефти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:23

В районе города Усинска в Коми случилась авария на нефтепроводе, из‑за которой в реку Колву могли попасть около 1 тыс. кубометов нефти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

«Компания „Нобель Ойл“ информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О разливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов», — заявила она.

По словам Радионовой, попадание нефтепродуктов на землю и воду — это «большой ущерб экологии». Ведомство намерено добиться внеплановой проверки. Из‑за попадания нефти Колва окрасилась в черный цвет.

В городском округе ввели режим повышенной готовности. На реке установлены заграждения, чтобы нефть не разливалась дальше. На месте работают следователи и прокурор Усинска Андрей Котельников.

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