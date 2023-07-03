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Продолжительность рабочей недели в России выросла до максимума за 10 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

Средняя продолжительность рабочей недели в России увеличилась до 38 часов 30 минут, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Более 38 часов — это рекордный показатель как минимум с конца 2012 года. В пандемию работники трудились куда меньше — 31 час 37 минут в неделю. По трудовому законодательству продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Директор FinExpertiza Агван Микаелян считает, что на фоне «минимальной безработицы и нехватки персонала все большее количество трудоспособных россиян работает с полной загрузкой». Общее увеличение рабочих часов произошло за счет повышения экономической вовлеченности женщин: в первом квартале 2023 года продолжительность рабочей недели у мужчин выросла на 4 минуты, а у женщин — на 27.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, роль женщин на рынке труда увеличивается по мере сокращения рождаемости и привлечения к труду лиц старшего возраста, которые в основном представлены женщинами из‑за большей продолжительности жизни.

В пресс-службе Росстата отметили рост загруженности предприятий в ряде отраслей, где отмечается переход на двух- и трехсменную работу.

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РосстатФинансовый университет
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Агван МикаелянАлександр Сафонов
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