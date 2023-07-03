Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астраханской области выставили на продажу

Усадьбу «Волга дача» в Лиманском районе Астраханской области, которая до прошлого года принадлежала основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову, выставили на продажу. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании NF Group.
«Волга дача» находится в дельте Волги, вблизи берега Каспийского моря, на усадьбе площадью 3 га, а сам комплекс занимает 1,7 тыс. квадратных метров. На участке расположены главный и гостевые дома, беседка и спортивная площадка, треть территории пустует. За усадьбу продавец просит 900 млн рублей.
«Волга дача» продается как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Представитель NF Group говорит, что сейчас усадьбой управляют структуры «Интерроса» Владимира Потанина, выкупившего у семьи Тинькова 35% в TCS Group. В «Интерросе» газете заявили, что компания не приобретала усадьбу, ее вывели «за периметр сделки для реализации на рынке».
«Волга дача» прежде входил в проект Тинькова La Datcha Tinkoff Collection — помимо астраханской усадьбы, он включал в себя дачи в альпийских Куршевеле и Валь-Торансе, итальянском Форте-деи-Марми и мексиканском Кабо-Сан-Лукасе, а также недостроенный комплекс на Камчатке.