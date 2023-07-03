Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астраханской области выставили на продажу

«Волга дача» продается как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Представитель NF Group говорит, что сейчас усадьбой управляют структуры «Интерроса» Владимира Потанина, выкупившего у семьи Тинькова 35% в TCS Group. В «Интерросе» газете заявили, что компания не приобретала усадьбу, ее вывели «за периметр сделки для реализации на рынке».