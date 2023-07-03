Россияне назвали диалогию «Брат» знаковыми фильмами поколений X, Y, Z

Россияне выбрали диалогию Алексея Балабанова «Брат» в качестве культовых фильмов для представителей поколений X, Y и Z. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Института современных медиа.
По данным агентства, участников исследования просили составить топ-3 фильма, сериала и героя, которых они считают знаковыми, культовыми для своего поколения.
Согласно результатам, россияне поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год) поставили на первое место серию фильмов о Гарри Поттере. В рейтинге поколения Z обе части «Брата» делят 10-е место вместе с «Пиратами карибского моря».
Поколение X (рожденные с 1963 по 1982 год) выбрало ленты «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Офицеры», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны» и «Терминатор». Представители поколения Y (рожденные с 1983 по 1997 год) выбрали фильмы «Терминатор», «Титаник», «Аватар», «Властелин колец», «Гарри Поттер».
«Игра престолов» попала в топы сразу трех поколений среди сериалов. Помимо этого, россияне поколения Z назвали культовыми такие проекты, как «Очень странные дела», «Эйфория», «Бесстыжие», «Постучись в мою дверь», «Сверхъестественное». Поколение Y выбрало сериалы «Бригада» и «Друзья». «Бригада» также расположилась на второй строчке в топе поколения X. Первое место у «Семнадцати мгновений весны», третье — у «Места встречи изменить нельзя». Среди общих культовых героев трех поколений в топ-10 вошли Данила Багров и Саша Белый.