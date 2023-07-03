Россияне назвали диалогию «Брат» знаковыми фильмами поколений X, Y, Z

«Игра престолов» попала в топы сразу трех поколений среди сериалов. Помимо этого, россияне поколения Z назвали культовыми такие проекты, как «Очень странные дела», «Эйфория», «Бесстыжие», «Постучись в мою дверь», «Сверхъестественное». Поколение Y выбрало сериалы «Бригада» и «Друзья». «Бригада» также расположилась на второй строчке в топе поколения X. Первое место у «Семнадцати мгновений весны», третье — у «Места встречи изменить нельзя». Среди общих культовых героев трех поколений в топ-10 вошли Данила Багров и Саша Белый.