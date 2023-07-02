ЧВК «Вагнер» приостановила работу региональных центров по набору

Дмитрий Киселев в выпуске «Вестей недели» сообщил, что ЧВК «Вагнер» получила по государственным контрактам чуть более 858 млрд рублей, а холдинг «Конкорд» оказал услуги на 845 млрд. Он не уточнил, за какой период получены эти деньги и откуда у него эта информация.