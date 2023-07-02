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ЧВК «Вагнер» приостановила работу региональных центров по набору

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:02

В телеграм-канале «ЧВК Вагнер | Объявления о работе» появилась запись о приостановке работы региональных центров по набору бойцов в течение одного месяца. Ею поделился канал «ЧВК Вагнер | Сводки».

В посте поясняется, что пауза связана с временным неучастием группы в военной спецоперации и переездом в Беларусь.

ЧВК «Вагнер» ушла в Беларусь 24 июня по договоренности с Александром Лукашенко, достигнутой после мятежа наемников под руководством Евгения Пригожина. Тогда им удалось занять Ростов-на-Дону, после чего они двинулись на Москву.

В конце июня, после мятежа «Вагнера» Владимир Путин поделился, что на содержание ЧВК ушло 86 млрд рублей, государство «полностью обеспечивало содержание» группы как минимум с мая 2022 года. «Из них денежное содержание 70 млрд 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд 877 млн, кроме того, 110 млрд 189 млн было выделено на страховые выплаты», — конкретизировал он.

Дмитрий Киселев в выпуске «Вестей недели» сообщил, что ЧВК «Вагнер» получила по государственным контрактам чуть более 858 млрд рублей, а холдинг «Конкорд» оказал услуги на 845 млрд. Он не уточнил, за какой период получены эти деньги и откуда у него эта информация.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий КиселевЕвгений Пригожин
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