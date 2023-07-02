Смотрим бонусную сцену с Биллом Мюрреем из «Города астероидов». Актер не попал в фильм из‑за ковида

Билл Мюррей снялся в девяти последних фильма Уэса Андерсона, но в «Городе астероидов» актер не появился, хотя у него и была роль. Режиссер опубликовал отрывок с ним, который не вошел в ленту. Посмотреть его можно на сайте The New Yorker.
Мюррея пригласили на роль управляющего мотелем в пустынном городке середины прошлого века, где происходит действие фильма. Но за четыре дня до съемок в Испании актер заболел ковидом во время путешествия с семьей в Ирландии. Пока Мюррей находился на карантине, Андерсон изо всех сил пытался переделать роль. «Фильм представляет мозаику из актеров и их рабочих графиков, поэтому мы не могли ждать [Мюррея]. Нам очень повезло, что Стив Карелл согласился [заменить] и идеально справился с этой ролью», — поделился Андерсон.
Однако Мюррей все же попал в мир «Города астероидов»: как только актер выздоровел, он все равно приехал в Испанию, но роли для него уже не было. Андерсон пытался найти для него роль, но просто добавить нового персонажа в фильм было нельзя, и Мюррею оставалось лишь подбадривать коллег. Однако постановщик все же придумал для него две роли — главы корпорации «Ларкингс» Джока Ларкингса, занимавшегося производством вооружения и аэронавтики, и актера пьесы Таба Уитни. Но оба в картину не попали.
Затем, на следующий день после завершения съемок, Андерсон и Мюррей придумали персонажа, намеренного вырезанного из фильма. Андерсон позвал Джейсона Шварцмана, который играет военного фотографа, и они сняли короткую сцену-рекламу в стиле ретро к голливудскому фильму, в которой режиссер или руководитель студии дает высокопарную речь.
Действие «Города астероидов» разворачивается в 1955 году, в городке с кратером, появившемся после падения астероида тысячи лет назад. Главные герои картины — ученики и их родители со всей страны, которые направляются на съезд юных астрономов и космических кадетов.
В актерский состав ленты вошли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Стив Кэрелл, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Джефф Голдблум и другие.