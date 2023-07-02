Смотрим бонусную сцену с Биллом Мюрреем из «Города астероидов». Актер не попал в фильм из‑за ковида

Однако Мюррей все же попал в мир «Города астероидов»: как только актер выздоровел, он все равно приехал в Испанию, но роли для него уже не было. Андерсон пытался найти для него роль, но просто добавить нового персонажа в фильм было нельзя, и Мюррею оставалось лишь подбадривать коллег. Однако постановщик все же придумал для него две роли — главы корпорации «Ларкингс» Джока Ларкингса, занимавшегося производством вооружения и аэронавтики, и актера пьесы Таба Уитни. Но оба в картину не попали.