«Грядут смутные времена»: появился трейлер второго сезона «Пищеблока»

«Я бы выделил две главные темы второго сезона. Первая — про смену эпох. Это 1983 год, грядут перемены, и у обычных людей появляется страх перед неизвестностью. Мы показали, как это время становится благодатным для темных сил, которые хотят создать свою систему и возглавить ее. Вторая — про борьбу главного героя с темной суперсилой внутри себя. Если Валерка не сможет ее контролировать и подавлять, он перестанет быть человеком. И поэтому он вынужден бороться с ней. И даже самые близкие люди не могут понять, с чем ему приходится бороться. И не могут помочь ему в полной мере. Как противостоять этой мощной темной энергии? Где найти ресурсы для противостояния? Наш ответ — это и есть сюжет второго сезона», — приводит Vokrug.tv слова режиссера Эдуарда Боякова.