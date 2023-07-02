«Грядут смутные времена»: появился трейлер второго сезона «Пищеблока»

«Кинопоиск» выпустил трейлер второго сезона «Пищеблока». Продолжение триллера о вампирах в Советском Союзе 1980-х годов появится на стриминге 8 июля и получит восемь серий.
«Осень 1983-го, новый учебный год: красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из „Буревестника“: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. Когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь», — говорится в описании ролика.
В видео нам представляют героев Александры Ревенко и Риналя Мухаметова, а также загадочного охотника на вампиров, который нападает на них с арбалетом.
«Я бы выделил две главные темы второго сезона. Первая — про смену эпох. Это 1983 год, грядут перемены, и у обычных людей появляется страх перед неизвестностью. Мы показали, как это время становится благодатным для темных сил, которые хотят создать свою систему и возглавить ее. Вторая — про борьбу главного героя с темной суперсилой внутри себя. Если Валерка не сможет ее контролировать и подавлять, он перестанет быть человеком. И поэтому он вынужден бороться с ней. И даже самые близкие люди не могут понять, с чем ему приходится бороться. И не могут помочь ему в полной мере. Как противостоять этой мощной темной энергии? Где найти ресурсы для противостояния? Наш ответ — это и есть сюжет второго сезона», — приводит Vokrug.tv слова режиссера Эдуарда Боякова.
Оригинальный сериал был основан на одноименном романе Алексея Иванова. Однако ко второму сезону он непричастен, новый сценарий написал Сергей Калужанов, ранее работавший над «Мажором». Впрочем, по его словам, писатель одобрил концепцию продолжения.
«В продолжении нет единства места действия, как в первом сезоне, где все происходило в пионерлагере. Второй сезон чуть более разнообразен по географии, в нем больше экшн-элементов — погони, схватки с вампирами — наравне с детективной линией в традициях первого сезона. Кроме того, цели и задачи, которые стоят перед нашим героем, становятся выше и масштабнее», — обещает Калужанов.