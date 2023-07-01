10AGE собирается уйти в армию

10AGE поведал, что мама хотела сделать из него зубного врача, потому что они хорошо зарабатывают. «У меня не было настроя кроме как сделать какой‑то капитал и быть хорошим мужем в будущем и взращивать семью. Какой разговор может быть о защите Родины, которая не появлялась в моей обычной жизни?», — признает музыкант.