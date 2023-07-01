10AGE собирается уйти в армию

Говоря о песне «Толер», он отметил, что хочет чаще находиться в ситуациях, которые дарят ему новый опыт. В качестве примера 25-летний артист привел армию
«Я иду в армию. Поэтому я коротко стрижен. Для меня это был определенный шок. Я думал откосить по здоровью или ещё что‑то. Но когда встал момент, „ну, решай“, у меня в голове произошел какой‑то блок», — говорит он.
По его мнению, тема армии сейчас очень актуальна, ведь многим непонятно, для чего в ней служить и что значит быть патриотом. Ему кажется, что многие уверены в необходимости находить компромисс с помощью слов и избегать насилия.
10AGE поведал, что мама хотела сделать из него зубного врача, потому что они хорошо зарабатывают. «У меня не было настроя кроме как сделать какой‑то капитал и быть хорошим мужем в будущем и взращивать семью. Какой разговор может быть о защите Родины, которая не появлялась в моей обычной жизни?», — признает музыкант.
Эта мысль его шокировала. 10AGE понимал, что может воспользоваться связями и легко откосить. Однако у очень многих этого шанса нет, в том числе у его слушателей, которые, как и он, настроены на карьеру и семью.
Рэпер считает, что с момента выхода хитов «Нету интереса», «Пушка», «Зоопарк» он сильно изменился. «Я начал понимать, что музыка сильно влияет на восприятие твоей жизни. Я стал сильно ассоциировать себя с лирическими персонажами. Это принесло конкретные события, чего я не хотел. В этом нет будущего, счастья. В этом я не видел себя, в первую очередь», — поделился музыкант.
«Я чувствую в себе изменения, много сил, чтобы стать примером. Тем, кто проходит этот круг, как и каждый из моих слушателей», — уверен 10AGE.
Вчера рэпер объявил о помолвке с певицей Анет Сай. К этому моменту пара находится в отношениях уже больше года.